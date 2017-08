Felix von Jascheroff: Hochzeit mit seiner Bianca!

Felix von Jascheroff machte seiner Liebsten im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag. Nun soll es tatsächlich soweit sein: Der GZSZ-Star will im Herbst seine Bianca heiraten!

Bei „Guten Morgen Deutschland“ hat der Schauspieler die süßen Neuigkeiten verraten. "Standard kann ja jeder, oder? Nein, wir sind eher die andere Richtung“, verriet Felix von Jascheroff. Es soll also eine ganz klassische Trauung werden.

Die Trauung soll in einem kleinen Kreis stattfinden: "Es werden so um die 90 Leute dabei sein, also nur der enge Familienkreis und die besten Freunde.“ Einige GZSZ-Stars sollen auch eingeladen sein.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Felix von Jascheroff vor den Traualtar tritt: Bis 2009 war er mit Franziska Dilger verheiratet. Daraus entstand Töchterchen Fiona, Sohn Liam kam aus der darauffolgenden Beziehung mit Model Lisa.