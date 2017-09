Fergie und Josh Duhamel: Trennung nach 13 Jahren!

13 Jahre lang waren Sängerin Fergie und Schauspieler Josh Duhamel zusammen, acht Jahre waren die beiden verheiratet, jetzt ist alles Aus! Das Paar hat gegenüber "US Weekly" die Trennung bekannt gegeben.

Fergie und Josh Duhamel haben sich schon vor einiger Zeit getrennt

In dem gemeinsamen Statement von Fergie und Josh Duhamel heißt es: "Mit absoluter Liebe und Respekt haben wir uns zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr dazu entschlossen, uns zu trennen. Um unserer Familie die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen, wollten wir diese Sache privat halten, bevor wir sie mit der Öffentlichkeit teilen. Wir sind vereint in unserer Unterstützung füreinander und für unsere Familie und werden das auch immer sein."

Fergie und Josh Duhamel: Was wird aus Söhnchen Axl?

Was genau passiert ist, verraten Josh Duhamel und Fergie nicht. Noch im Januar feierten sie gemeinsam mit ihrem 4-Jährigen Sohn Axl ihren 8. Hochzeitstag. Wer nun das Sorgerecht für den Kleinen bekommt und ob es zur öffentlochen Schlammschlacht kommt, wird sich wohl in der nächsten Zeit zeigen....