Feuerball rast über Deutschland!

Schock für die Menschen in Süddeutschland: Plötzlich war ein Feuerball am Himmel zu sehen – aber was steckt wirklich dahinter?

In der Nacht war plötzlich ein schnell bewegendes Licht am Himmel zu beobachten. Seitdem kursierten zahlreiche Spekulationen im Internet, um was es sich dabei handeln könnte. Die Erscheinung war gegen 17:50 Uhr vor allem in Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland zu sehen.

Astronomen geben nun die Antwort: Es soll sich dabei um einen „heißen Feuerball“ handeln – also ein Meteorit. Nach dem Wetterphänomen gingen viele Anrufe von besorgten Bürgern bei der Polizei ein. Die Polizei teilte mit, dass es durch den „Feuerball“ keine Schäden gab.

