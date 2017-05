Fidget Spinner: Dreh-Ding gegen Nervosität sorgt für mega Hype

Das Netz dreht durch. Grund dafür ist ein Handkreisel, dessen Nutzung entspannen soll. Fidget Spinner heißt das Objekt der Begierde, dass bereits die USA und Großbritannien erobert hat und nun auch Schulen, Unis und Büros in Deutschland für sich einnimmt. Weil viele nicht wissen, dass dieses kleine Teil den lässigen Namen Fidget Spinner (frei übersetzt: Unruhe-Kreisel) mitbringt, wird im Netz hektisch nach diesem „Dreh-Ding gegen Nervosität“ gesucht. Denn angeblich ist das hippe Spielzeug unfassbar beruhigend, soll sogar bei ADHS helfen. Der Fidget Spinner besitzt ein Kugellager in der Mitte. Zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten bringt man ihn zum Drehen und das soll Stress und Nervosität im Zaum halten.

Der Fidget Spinner erheitert Groß und Klein

YouTube wurde bereits mit Fidget Spinner-Videos überschwemmt, der Hype scheint kaum aufzuhalten. Dabei handelt es sich eigentlich lediglich um eine Neuauflage. Der Prototyp wurde bereits in den 90ern erfunden, die Grundidee soll bereits in den 80ern geboren worden sein. Übriges feiern natürlich nicht nur Erwachsene den Fidget Spinner ab, auch bei Kindern erfreut sich das kleine Gerät großer Beliebtheit. Im Unterreicht wird aktuell nicht mehr am Smartpone herum gespielt, sondern der Fidget Spinner wird zum Wirbeln gebracht. Finden die Lehrer aber auch nicht unbedingt super. Es bleibt wohl abzuwarten, wie lange sich dieser Trend überhaupt halten wird. Das maßlos gehypte Handyspiel Pokémon GO legte zwar für einige Zeit ganze Städte lahm, war dann aber auch ziemlich schnell wieder von den Bildschirmen verschwunden.