Fidget Spinner: Trend-Spielzeug bringt 10-Jährige in Lebensgefahr!

Es ist DER neue Trend schlechthin. Der Fidget Spinner beschäftigt aktuell Jung und Alt. Der kleine Fingerkreisel soll angeblich beruhigend wirken, dass dieses scheinbar harmlose Spielzeug richtig gefährlich sein kann, musste nun leider eine Mutter aus Texas erfahren. Ihre Tochter Britton wäre beinahe gestorben, Schuld war ihr geliebter Fidget Spinner.

Fidget Spinner: Dreh-Ding gegen Nervosität sorgt für mega Hype

Ihr Fidget Spinner wurde für die 10-Jährige zur tödlichen Gefahr

Das Mädchen verließ praktisch nie das Haus ohne ihren Fidget Spinner. Eines Tages, als Mutter und Tochter auf dem Heimweg waren, geschah das Unglück. Kelly vernahm plötzlich röchlende Geräusche vom Rücksitz. Besorgt schaute sie sich um und sah ihre Tochter nach Luft ringend auf dem Rücksitz kauern. Britton war dunkelrot angelaufen, hatte die Augen verdreht, Speichel lief ihr aus dem Mund. Kelly reagiert sofort, hält am Straßenrand und versucht ihre Tochter mittels Heimlich-Griff zu retten. Vergeblich, das Kind läuft bereits blau an, deutet panisch auf seinen Hals. Kelly rast mit ihrer Tochter in nächstgelegene Krankenhaus, keie Sekund zu spät. Das Mädchen hatte eile ihres Fidget Spinners verschluckt, Metalteile des Spielzeugs klemmen in ihrer Luftröhre. Mit einer Not-OP kann das Kind gerettet werden.

Houston mother Kelly Rose Joniec shared the following scary fidget spinner story early this week: "On the way home from... Posted by The Feels on Donnerstag, 18. Mai 2017

Nach diesem schreckliche Erlebnis hat Kelly es sich nun zur Aufgabe gemacht, andere Eltern vor dem Fidget Spinner zu warnen: „Ich möchte eine Warnung an alle Eltern aussprechen. Fidget Spinners sind momentan total im Trend und daher weit verbreitet. Kinder in jedem Alter haben sie, aber sie kommen nicht immer mit den entsprechenden Warnhinweisen. Denn das Gewinde in der Mitte lässt sich sehr leicht herausnehmen. Wenn ihr also junge Kinder (unter acht Jahren) habt, passt auf. Denn sie können durchaus daran ersticken.“