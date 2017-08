Ein bisschen Spaß muss sein! Das dachte sich wohl auch Lucas Cordalis und nahm seine Liebste mächtig aufs Korn.

In einem Facebook-Video von Daniela Katzenberger ist zu sehen, wie Lucas seine nichtsahnende Frau in die Küche ruft und sie darauf hinweist, dass sie ihren Spiegel dort vergessen habe. Verwirrt hebt die 30-Jährige den Spiegel hoch, der daraufhin gruselig und laut lacht. Anstatt sich über den Witz ihres Mannes zu ärgern, lacht Daniela selbst los und merkt an: „Den brauche ich morgens!“

Lucas und Dani nehmen eben viele Dinge mit Humor. In den letzten Wochen ging es bei ihnen etwas turbulenter zu, als die Gerüchte um eine Fake-Ehe die Runde machten und der Streit mit Jennifer Frankhauser eskalierte. Schön, dass sie ihr Lachen trotzdem nicht verloren haben.