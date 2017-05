"Fifty Shades of Grey": Erster Trailer zum dritten Teil!

Gerade erst sorgte der zweite Teil von "Fifty Shades of Grey" für klingende Kinokassen, da warten Fans schon wieder sehnsüchtig auf neue Bilder und Infos zum Abschluss der heißen SM-Reihe. Jetzt gibt es endlich einen ersten Vorgeschmack auf "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust."

Bis der dritte Teil 2018 in die Kinos kommt, müssen sich Fans noch etwas gedulden. Um diesen die Wartezeit zu verkürzen, wurde jetzt ein kurzer Trailer veröffentlicht.



Und auch wenn der Teaser nur wenige Sekunden lang ist, verrät er einiges darüber, worauf sich die Zuschauer zum Abschluss der Trilogie freuen dürfen.

"Fifty Shades of Grey": Dritter Teil kommt Februar 2018

Zum Ende des letzten Streifens hielt Christian Grey um die Hand seiner Anastasia Steele an. In der dritten Verfilmung werden Zuschauer also die romantische Hochzeit zu sehen bekommen.

Im Teaser können Fans schon einmal einen kurzen Blick auf die Braut werfen und sehen die beiden während ihrer Flitterwochen. Aber nicht nur das: im letzten Film wird es endlich auch actionreicher! Im Teaser ist Christian Grey mit einer Waffe in der Hand zu sehen. Droht Gefahr für das frischverheiratete Paar?

Bis Fifty Shades-Fans sich wieder über Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson) auf der großen Leinwand freuen dürfen, müssen sie sich allerdings noch bis Februar 2018 gedulden. Dann gibt es für eines der beliebtesten Filmpaare der letzten Jahre hoffentlich ein Happy End!