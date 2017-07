Fifty Shades of Grey: Jamie Dornan schockiert mit Monster-Penis-Foto - Mit dieser Rolle sollte er zum Sexsymbol werden: Als SM-Freund Christian Grey bringt er die Frauen im Kino um den Verstand. Privat arbeitet Jamie Dornan allerdings eher dagegen an, gibt sich als harmloser Familienvater und nährt nicht das Image des verschlossenen Sexmonsters.

Mit einem eigentlich harmlosen Foto von sich an der nordirischen Küste bringt er die Fantasien seiner Fans allerdings ganz ohne Christian Grey gewaltig auf Hochtouren. Eine enorme Beule in seiner Hose lässt vermuten, dass Jamie Dornan eine gewaltige Erektion in seiner engen Jeans verbirgt. Das Foto wurde von "Discover Northern Ireland" mit den Worten "Was für eine Aussicht!" gepostet.

Kurz vorm Einlochen fliegt die Penis-Panne auf

Damit öffnet sich natürlich die Tore für haufenweise augenzwinkernde Kommentare, die ebenfalls "!die Aussicht" genießen. Im Gesamtzusammenhang betrachtet, kühlt die heiße Story allerdings zügig ab. Der "Fifty Shades of Grey"-Star ist bei einem Golfturnier. Und das knallharte Etwas in seiner Hose ist nicht etwa seiner Freude am Golf geschuldet, sondern den engen Hosentaschen, in denen er einen Golfball transportiert.

Schade eigentlich, denn damit hätte er seiner Rolle "Christian Grey" vielleicht noch einmal ein kleines Bisschen mehr Glaubwürdigkeit verliehen.