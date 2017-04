"Fifty Shades of Grey": Mega-Quote für RTL

Es war DER Skandal-Film der letzten Jahre: „Fifty Shades of Grey“ hat für viele Schlagzeilen gesorgt und Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt.

Nun lief der erste Teil des SM-Streifens auch im Fernsehen – und auch dort konnte der Film überzeugen. RTL holte mit „Fifty Shades Grey“ die höchste Quote für einen Film seit 2016. In der Zielgruppe sahen den Film 2,64 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von hohen 21,1 Prozent entsprach.

Auch beim Gesamtpublikum war die Quote phänomenal. Insgesamt verfolgten mehr als 4,12 Millionen Zuschauer die Free-TV-Premiere. Auch die Dokumentation im Anschluss "Fifty Shades of Grey und die Wirklichkeit" wollten noch 2,17 Millionen Leute sehen. Der Marktanteil lag auch hier bei guten 18,9 Prozent.