Fiona Erdmann: Ist das ihr Neuer?

Fiona Erdmann musste in der vergangenen Zeit harte Schicksalsschläge verkraften. Durch den Tod ihrer geliebten Mutter und ihres noch-Ehemannes verschwand das Model für einige Zeit aus der Öffentlichkeit. Nun ist sie mittlerweile wieder öfters auf dem Roten Teppich zu sehen. Gestern fand in Berlin der "New Body Award" statt. Zur Überraschung aller Anwesenden: Fiona wurde durch einen unbekannten Mann an ihrer Seite zum Strahlen gebracht. Ist er der neue Mann an ihrer Seite?

Fiona wirkte glücklich

Bei dem "New Body Award" erweckte Fiona den Eindruck, all ihre dramatischen Erinnerungen für einen Moment vergessen zu können. Wer der Unbekannte an ihrer Seite ist, hält das Model bis jetzt noch geheim. Allerdings schien sie sich an der Seite des dunkelhaarigen Schönlings sehr wohl gefühlt zu haben. Sie lachte, wirkte ausgelassen und glücklich.

Fiona Erdmann spricht über ihre Hoffnungen nach dem Tod

Geht es Fiona wieder besser?

Ob sich Fiona von ihren schweren Schicksalsschlägen jemals wieder erholen wird, ist abzuwarten. Teilweise scheint es dem Model nach wie vor sehr schlecht zu gehen. So verrät sie vor einigen Tagen gegenüber "T-Online": "Im Moment verdränge ich viel - aus Selbstschutz. Ich kann mich einfach nicht zu viel damit befassen. Trotzdem bin ich oft traurig und weine viel (...)." Umso schöner zu sehen, dass sie scheinbar gestern Abend ihre negativen Gefühle für einen Moment vergessen konnte.