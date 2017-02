In Flirtlaune? Sophia Wollersheim schickt Urlaubsgrüße

Ach ne, wenn da mal nicht jemand sein Singleleben in vollen Zügen genießt!

Im letzten Jahr schockierte Sophia Wollersheim die Fans mit der Trennung von Bert Wollersheim, nach sieben Jahren Beziehung geht das ehemalige Pärchen jetzt getrennte Wege.

Und es scheint, als wäre Sophia Wollersheim langsam wieder auf Männerfang - zumindest, wenn man einen Blick auf ihren letzen Facebook-Post wirft!

Per Social Media schickte die vollbusige Blondine ihren Fans nämlich sonnige Urlaubsgrüße aus Dubai, wo sie im knappen Zweiteiler am Strand in der Sonne brutzelte - und zwar nicht alleine!

Denn auf den Sonnenliegen neben Sophia liegen gleich zwei Männer, die ihre Hände vertraut auf den Oberschenkel der Blondine legen!

Hat sich die Dschungelcamp-Zweite etwa gleich zwei Urlaubsflirts gleichzeitig zugelegt?

Die Aufllösung verrät die Blondine gleich selbst in ihrem Kommentar zu dem Foto, denn bei den Badehosen-Herren handelt es sich nicht etwa um die Verehrer, sondern um das Nachbar-Pärchen von Sophia:

"Darf ich vorstellen: Meine verheirateten, besten Nachbarn der Welt, mit denen ich hier nicht mehr aus dem Lachen herauskomme! Die ich nun zu meinen Freunden zählen darf", so die 29-Jährige gut gleaunt.

Tja, es scheint, als hätte Sophia Wollersheim reichlich Spaß in ihrem Urlaub - und auch die Fans können sich das Lachen bei diesem speziellen Ferienschnappschuss nicht verkneifen!