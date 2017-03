Florian Ambrosius: Sexy Neuzugang für RTL

So wird das frühe Aufstehen doch gleich um einiges angenehmer! Die RTL Show "Guten Morgen Deutschland" bekommt einen Neuzugang und über den werden sich wohl besonders die Ladys freuen! Florian Ambrosius ist der neue in der Show - und der kann sich wirklich sehen lassen.

Florian Ambrosius ist ab dem 6. März dabei

Und lange müssen wir nicht mehr darauf warten! Schon ab Montag, den 06. März, wird Florian Ambrosius regelmäßig mit Jennifer Knäble an der Seite durch die Sendung führen. "Mit Florian Ambrosius haben wir einen erfahrenen Moderator gewonnen, der bereits in unterschiedlichen Formaten Erfahrungen sammeln konnte", freut sich RTL-Chefredakteur Michael Wulf über den Neuzugang. Und auch der 41-Jährige ist super gespannt auf seinen neuen Job: "Ich freue mich sehr, ab sofort zum Moderationsteam von 'Guten Morgen Deutschland' zu gehören. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, nun jeden Morgen ganz viele Menschen zu erreichen und mit ihnen positiv in den Tag zu starten", schwärmt er.

Florian Ambrosius stand schon für Toggo vor der Kamera

Der Moderator konnte in den letzten Jahren bereits viel Erfahrung sammeln. Er stand unter anderem für "Toggo", "WOW – Die Entdeckerzone" oder "LIKE! Die größten Internetstorys" vor der Kamera.

Und es läuft nicht nur beruflich richtig gut für Florian Ambrosius. Auch privat hat er das große Glück gefunden. Der TV-Moderator ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sorry, Ladies!