Florian Silbereisen bangt um Helene Fischers Leben!

Der Erfolgsdruck steigt Helene Fischer allmählich offensichtlich zu Kopf. Sie weiß, dass die Erwartungen ihrer Fans riesig sind – schließlich ist sie nicht nur für ihre mitreißenden Songs bekannt, sondern vor allem auch für ihre spektakulären Shows. Doch der Versuch, ihr Tourneeprogramm Jahr für Jahr noch spannender zu gestalten, könnte sie bald ihr Leben kosten! Lebensgefährte Florian Silbereisen hat allen Grund zur Sorge.

In ihre neue Show hat Helene jetzt eine Artistik-Showeinlage integriert, mit der sie alle bisherigen Shows toppen will. Dabei rotiert sie in luftiger Höhe in einem Wahnsinnstempo an zwei Turnringen. Was sonst nur geübte Artisten wagen, mutet sich jetzt auch die schöne Schlagersängerin zu – und erntet dafür Kritik. Denn bei ähnlich gewagten Einlagen sind in den letzten Jahren schon mehrere professionelle Turner tödlich verunglückt.

„Solche Nummern habe ich seit Jahren nicht mehr im Programm“, sagt etwa Circus-Roncalli-Chef Bernhard Paul. Warum muss sich Helene bloß so einer Gefahr aussetzen anstatt sich einfach auf ihre Musik zu konzentrieren? Diese Frage wird ihr sicherlich auch Florian immer wieder stellen. Dass seine Helene verunglücken könnte, dürfte für ihn nämlich sein schlimmster Albtraum sein.