Florian Silbereisen bekommt ein neues "Baby"

Florian Silbereisen ist einfach nicht zu bremsen! Ob mit den Mega-Shows „Schlager des Sommers“ und „Schlagerboom“ oder aber seiner Band Klubbb3 - was der Schlagerstar anfasst, wird zum Erfolg. "In meinen Shows versuche ich, alles zu geben, schrecke vor nichts zurück, auch wenn ich mir mal ein blaues Auge hole", erklärte er einmal in einem Interview. Jetzt bekommt er ein neues "Baby".

Florian Silbereisen: „DIRNDL! FERTIG! LOS!“

Florian Silbereisen wird im September die neue ARD-Show „DIRNDL! FERTIG! LOS!“ (16. September) moderieren. Pünktlich zum anstehenden Oktoberfest. Gesendet wird aus dem Circus Krone in München und Florian Silbereisen und auch die Zuschauer können sich auf tolle Gäste freuen. DJ Ötzi, Andrea Berg und sogar Designer Guidi Maria Kretschmer statten Flori einen Besuch ab. Na, dann kann die Party ja starten!