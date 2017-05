Florian Silbereisen: Fan behauptet, sie sei seine Tochter

Huch, haben wir da etwa was verpasst? Florian Silbereisen wird plötzlich als "Bester Papa der Welt" betitelt - doch offiziell hat er doch gar keine Kinder!

Ein Fan nennt Florian Silbereisen Papa

Ein junges Mädchen schreibt auf der Facebook-Seite von Florian Silbereisen Kommentare mit dem Hashtag "Bester Papa der Welt". Dabei handelt es sich aber nicht um eine heimliche Tochter, die Florian Silbereisen seit Jahren aus der Öffentlichkeit geheim hält. Und auch Helene Fischer ist nicht heimlich Mama geworden. Es handelt sich offenbar um einen Fan, der die Liebe zu seinem Idol etwas zu stark auslebt.

Florian Silbereisen hat viele weibliche Fans

Über solche Kommentare kann Florian Silbereisen sicher nur lachen. Er hat viele weibliche Fans und bekommt zahlreiche Liebeserklärungen in den sozialen Netzwerken. Er ist schließlich einer der erfolgreichsten Stars in der Welt der Volksmusik und Schlager. Aktuell ist er mit seiner Band Klubbb3 unterwegs und bringt die Frauenherzen zum schlagen. Und bei dem feschen Trio geht es mit manch einem Fan eben einfach durch...

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Wann kommt der Nachwuchs?

Noch ist Florian Silbereisen jedenfalls kein Papa. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Seit neun Jahren sind er und Helene Fischer glücklich verliebt. Und die beiden machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich irgendwann Nachwuchs wünschen. „Wenn ich in einigen Jahren ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder. Ich liebe sie. Das ist mein großer Wunsch“ , so Helene. Doch bis dahin müssen sich die Fans der beiden noch etwas gedulden.