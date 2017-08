Florian Silbereisen: Große Sorge um Helene Fischer

Muss Florian Silbereisen sich etwa Sorgen um Helene Fischer machen? Anstatt die Urlaubszeit mit ihrem Liebsten zu verbringen, befindet die Sängerin sich gerade in Montreal, um sich dort auf ihre Tour vorzubereiten. Und die Proben haben es wirklich in sich!

In einem Facebook-Video gibt die 32-Jährige Einblicke in die riskanten Vorbereitungen. So sieht man einen Artisten, der in schnellem Tempo an zwei Turnringen rotiert. Doch damit nicht genug: Für ihre Tour arbeitet Helene mit dem berühmten Cirque du Soleil zusammen. Die Choreographien sollen atemberaubend werden und in luftiger Höhe stattfinden – ein großes Risiko!

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unfällen von Turnerinnen. So stürzte Sarah Guyard-Guillot beispielsweise 23 Meter in die Tiefe, als sich bei ihrem Auftritt in Los Angeles ein Seil löste. Sie überlebte den Unfall nicht. Hoffentlich denkt Helene bei den Proben und anschließenden Auftritten auch an ihre Gesundheit und nicht nur an das große Spektakel für ihre Fans.