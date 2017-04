Ken hat eine neue Barbie! Gerade erst wurde bekannt, dass Florian Wess und seine beste Freundin Gina-Lisa Lohfink nun getrennte Wege gehen und ihr Projekt „Barbie & Ken“ nicht mehr gemeinsam fortführen werden. Dass sie weiterhin gute Freunde bleiben, haben sie jedoch mehrfach betont. Und Florian Wess hat sogar schon eine neue Barbie gefunden, wie er auf Facebook verkündet hat: „Hey Leute! Ich wollte es Euch auch nochmal hier mitteilen. Gina-Lisa und ich gehen zukünftig beruflich getrennte Wege. In Absprache mit unserem Management haben wir beschlossen, dass Gina-Lisa aus dem 90er Jahre Revial Projekt "Barbie & Ken" aussteigen wird, da sie sich auch um andere Projekte kümmern will. Zoff gibt es bei uns keinen! Es war eine tolle Zeit mit Gina. Sie ist eine starke und tolle Frau.Das Projekt wird es weiterhin geben, eine neue Duettpartnerin haben wir bereits gefunden und ich freue mich, dieses Projekt weiterführen zu können. Schon bald darf ich Euch verraten mit wem ich demnächst auf der Bühne stehen werde. Unser Plattenlabel bringt in neuer Besetzung eine neue Single auf den Markt. Danke Sony und Megamix dass ihr an uns glaubt. So schlecht können wir dann wohl nicht sein... Ich freu mich, alles Liebe Euer Flo“. Wie man übrigens Gerüchten aus Musikerkreisen vernehmen kann, handelt sie bei der neuen Barbie ebenfalls um eine Dschungelcamperin, angeblich soll Nicole Mieth de Platzt von Gina –Lisa Lohfink einnehmen.

Auf dem Weg nach Dresden.. Freue mich, heute Abend beim Semperopernball dabei zu sein#semperopernball #dresden #eurowings #immernochjetlag Posted by Nicole Mieth on Freitag, 3. Februar 2017

Florian Wess soll angeblich Nicole Mieth zu seiner neuen Barbie gekürt haben

Da darf man wohl gespannt sein, wann Florian Wess und Nicole Mieth zum ersten Mal als „Barbie & Ken“ die Bühne rocken werden. Und ob die Trennung zwischen Flo und seiner BFF tatsächlich so friedlich abliefen, wie beide behaupten.