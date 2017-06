Flugzeug vermisst: Über 100 Menschen an Bord!

Schock in Myanmar: In dem südostasiatischen Staat wird ein Militärflugzeug vermisst! An Bord sind 104 Menschen.

Möglicherweise ist die Maschine abgestürzt. Laut dem Militär verschwand das Flugzeug gegen 13 Uhr (8.30 MESZ). Seitdem war das Flugzeug nicht mehr auf den Radarschirmen zu sehen.

Wo die Maschine derzeit ist, ist noch völlig ungewiss. 104 Menschen waren in dem Flugzeug. Aus dem Südosten von Myanmar war das Flugzeug auf dem Weg in die ehemalige Hauptstadt Rangun. Der letzte Kontakt mit der Maschine bestand um 13.06 Uhr.