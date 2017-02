Foto-Verdacht: Ist Leonard Freier wieder vergeben?

Eigentlich wollte Leonard Freier seine Fans nur zu einem gesunden Start in die Woche animieren, aber das endete in wilden Beziehungs-Spekulationen!

Wenige Monate nach der dramatischen Trennung von Angelina Heger heizte der Ex-Bachelor jetzt ungewollt die Gerüchteküche um eine neue Freundin an - und das mit einem vermeintlich harmlosen Bild aus dem Supermarkt...

Auf Facebook präsentierte sich Leonard Freier mit Handy am Ohr und einem grünen Smoothie in der anderen Hand vor den Zeitschriftenregalen und wünschte seinen Followern einen guten Start in die neue Woche.

An sich nichts Besonderes - doch der Blick von Leonards aufmerksamen Fans fiel sofort auf ein ganz besonderes Detail: Das pinke Haargummi, das der ehemalige TV-Rosenkavalier ums Handgelenk trug!

"", kommentierte ein Fan neugierig, "