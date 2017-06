Diese Geschichte schürt einem das Herz zu. Catherine Hughes, die Mutter von Baby Riley, hat Fotos von ihrem sterbenden Kind auf Facebook gepostet, um auf wichtige Impfungen aufmerksam zu machen. Der kleine Junge wurde nur 32 Tage alt, er starb an Keuchhusten. Unter das Foto, auf dem die trauernde Mutter die winzige Hand ihres sterbenden Babys hält, schreibt sie: „Das ist der Moment, in dem mein Herz brach. Das ist der Moment, in dem ich realisierte, dass du es nicht schaffen wirst. Das ist der Moment, in dem mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Das ist der Moment, in dem ich mich vor Angst übergeben wollte. Das ist der Moment, in dem ich deine Hand nicht loslassen wollte. Das ist der Moment, in dem ich gemerkt habe, wie sehr ich dich liebe.“

Catherine Hughes will andere Eltern auf die Wichtigkeit von Impfungen aufmerksam machen

Der kleine Riley erkrankte an Keuchhusten als Folge von Komplikationen einer Lungenentzündung. Obwohl das Baby konstant in intensiver ärztlicher Betreuung war, konnte sein kleines Leben nicht gerettet werden. Auch seine Mutter Catherine Hughes konnte nur hilflos zusehen, wie ihr Baby starb. Riley war noch zu jung für die Impfung gegen Keuchhusten. Kinder können erst ab dem vollendeten zweiten Lebensmonat gegen die tödliche Krankheit geimpft werden, Riley schaffte nur 32 Tage. Nun will Catherine Hughes mit ihrer dafür eingerichtete Facebookseite „Light for Riley“ andere Eltern darauf aufmerksam machen wie wichtig Impfungen sind. Catherine Hughes klärt auf der Seite auf, wie Neugeborene vor Krankheiten geschützt werden können und dass auch Schwangere eine fehlende Impfung nachholen können. Catherine Hughes versucht den Verlust von Baby Riley zu verarbeiten, indem sie anderen Eltern dieses Schicksal erspart.