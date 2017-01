Fräulein Menke gehört zu den Kandidaten, die ihr Glück im Dschungelcamp 2017 versuchen. Die Sängerin, die mit vollem Namen Franziska Menke heißt, ist bereits in Australien, inTouch Online hat sie noch zum Flughafen in Hamburg begleitet. Gutgelaunt hat sie sich in das Experiment Dschungelcamp verabschiedet, das war nicht immer so. Eine Zeitlang ging es Fräulein Menke ziemlich schlecht, sie war sogar in der Psychiatrie. Im Jahr 2014 ließ sich die musikalische Ikone der 80er Jahre auf eigenen Wunsch einweisen, sie fühlte sich damals verfolgt und bedroht. Von ihrer eigenen Familie. Damals verriet eine Nachbarin von Fräulein Menke „Bild“ gegenüber: „Seit Anfang Juni war fast jeden Tag Theater bei ihr zu Hause. Wir hörten verrückte, wirre und laute Sprüche. Außerdem konnte man ihr ansehen, dass es ihr nicht gut geht.“

Mit den Worten „Born to die! Tschüss, Welt“ und anderen dramatischen Postings sorgte sie für Sorge auf Facebook, Hauptkommissar Jan Krüger sagte damals: „Als unsere Beamten die Dame sahen, vermuteten sie Drogenmissbrauch. Sie haben ihr den Führerschein entzogen und einen Arzt zur Blutabnahme hinzugezogen.“

Fräulein Menke hat sich selbst in die Psychiatrie eingewiesen

Fräulein Menke wurde der Ernst ihrer Lage bewusst und sie zog die Konsequenzen: „Meine Tochter hat mich am Donnerstag in die Klinik gebracht. Ich fühle mich verfolgt und bedroht. Vorerst werde ich bleiben, denn die Ärzte helfen mir sehr. Und hier bin ich sicher.“ Die eigene Einweisung in die Psychiatrie war wohl wirklich die beste Entscheidung. Heute geht es Franziska Menke zum Glück wieder gut. Bleibt zu hoffen, dass ihre Zeit im Dschungelcamp 2017 daran nichts ändert.