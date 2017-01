Fräulein Menke: Sie will nach Australien auswandern

Während die meisten Dschungelcamper nach tagelangem Hunger, Kakerlakengekrabbel und Lagerfeuergezicke wohl kaum schnell genug die Rückreise in die Heimat antreten können, geht es einer da ganz anders: Sängerin Fräulein Menke.

Denn wie es aussieht, scheint die 56-Jährige gar nicht genug vom australischen Urwald zu bekommen und plant sogar, ihre Zelte dauerhaft auf dem liebgewonnenen Kontinent aufzuschlagen!

Wie Fräulein Menke gegenüber der Bild jetzt verriet, hegt sie schon seit Langem einen Wunsch:

„Ich wollte schon immer nach Australien auswandern. Allerdings würde mich das 1,2 Millionen Dollar Einwanderungsgebühr kosten – und die hab ich nicht“, so der NDW-Star.

Für die finanziellen Hürden hat Fräulein Menke jetzt jedoch eine Lösung gefunden - und die schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe:

„Nach dem Gesetz müsste ich nur 25 000 Dollar bezahlen, wenn ich hier einen Australier heiraten würde. Das würde ich mir den Spaß kosten lassen.“

Mit Hilfe von Freunden und einer Cousine will Fräulein Menke jetzt also an ihren Auswander- und Hochzeitsplänen arbeiten, ihre Vorstellungen vom zukünftigen Herrn Menke sind dabei jedoch recht offen:

„Mein künftiger Ehemann darf auch ein paar Jährchen älter sein als ich, aber kein Opa. Ich will ja noch ein bisschen was mit ihm erleben.“

Bisher sah in in puncto Liebe bei der IBES-Erstausgeschiedenen eher durchwachsen aus, ihre letzte längere Beziehung ging 2010 in die Brüche:

„Er hieß Sven, war mein Kollege beim Paketdienst UPS und ein waschechter Hamburger Jung. Danach hatte ich noch mal eine längere Affäre mit einem Afrikaner. Aber der war verheiratet und somit natürlich auch nicht das Wahre. Es wäre deshalb schön, mit einem strammen Australier jetzt nicht nur in diesem Land, sondern auch in der Liebe anzukommen.“

Bleibt zu hoffen, dass Fräulein Menke in Australien endliche ihren Traummann findet!