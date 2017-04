12 Jahre lang waren sie ein Traumpaar - jetzt ist alles aus! Das Schauspieler-Paar Francis Fulton-Smith und Verena Klein lassen sich scheiden.

Francis Fulton-Smith und Verena Klein haben sich schon vor Monaten getrennt

Wie die Agentur "Schneider-Press" berichtet, haben Francis Fulton-Smith und Verena Klein bereits vor Monaten getrennt. Verena wohnt weiter in dem Haus am Rand von München, der "Familie Dr. Kleist"-Star hat sich eine Wohnung in der Stadt gesucht. Einen Rosenkrieg wird es nicht geben - denn da Paar soll sich freundschaftlich getrennt haben. Auch neue Partner gibt es nicht. Was allerdings zur Trennung geführt hat, darüber schweigen sie.

Francis Fulton-Smith und Verena Klein waren 12 Jahre lang verheiratet

Francis Fulton-Smith und Verena Klein haben 2005 in einer romantischen Zeremonie in München-Schwabing geheiratet. 2009 kam die erste Tochter des Paares zur Welt, 3 Jahre später folgte die Zweite.