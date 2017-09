Francis Xavier Atencio: Der Disney-Star ist tot

Was für eine traurige Neuigkeit: Disney trauert um einen seiner größen Helden. Francis Xavier Atencio ist tot. Die Zeichentrick-Ikone wurde 98 Jahre alt.

Francis Xavier Atencio kümmerte sich um die Animationen in der "Walt Disney Company". Er war maßgeblich beteiligt an Kult-Filmen wie "Pinocchio", "Fantasia" oder "Winnie Puh". Neben seiner Arbeit an den Filmen war Atencio auch für viele Attraktionen in den Disney-Freizeitparks verantwortlich. So konzipierte er unter anderem "Fluch der Karibik" und "Haunted Mansion" mit.

Seine Arbeit in der Filmindustrie begann Francis Xavier Atencio bereits 1938. Bis zu seiner Rente 1984 blieb er der Firma treu. 1996 wurde er zur Disney Legende ernannt.

