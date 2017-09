Frankfurt: Obdachloser prügelt auf 10-Jährigen ein!

Was ging bitte in diesem Mann vor? Ein Obdachloser hat in Frankfurt auf einen 10-Jährigen eingeprügelt.

Der Mann soll den Jungen auf der Terrasse eines Restaurants angegriffen haben. Nachdem er auf den Jungen eingeschlagen hat, drückte er einen Kopf auf den Boden, wie die Polizei mitteilte.

Der Vater, ein Gast und der Wirt eilten dem Jungen zur Hilfe – dann wurden die drei Männer aber ebenfalls von dem Obdachlosen attackiert. Dennoch haben sie es geschafft, den 41-Jährigen festzuhalten, bis die Polizei kam.

Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Hintergründe der Tat und weshalb der Mann ausrastete, sind nicht bekannt.