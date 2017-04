Frantisek Rajtoral: Ex-Hannover 96-Star überraschend verstorben

Diese traurige Nachricht erschüttert die Fußball-Welt: Fußball-Profi Frantisek Rajtoral wurde am Wochenende tot aufgefunden. Weil der ehemalige Hannover 96-Spieler nicht beim Training erschien, kontaktierte der Trainer die Polizei. Man fand den 31 Jahre alten Tschechen daraufhin leblos in seiner Wohnung. Das teilte sein jetziger Verein, der türkische Erstligist Gaziantepspor , am Sonntag mit.

Türkischen Medien zufolge soll Frantisek Rajtoral Suizid begangen haben.

RIP! Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler František Rajtoral, der heute im Alter von 31 Jahren verstorben ist. #H96 #NiemalsAllein pic.twitter.com/RUP00hhLpH — Hannover 96 (@Hannover96) 23. April 2017

"Er kam leider nicht zum Training. Wir wollten nach ihm in seinem Haus suchen, aber es war von innen geschlossen. Das Licht war an. Also wurde die Polizei gerufen. Die Tür wurde aufgesperrt und dann haben sie ihn gesehen", erklärte Gaziantepspor Vorstandsvorsitzende Ibrahim Kizil.