Franz Beckenbauer: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Gerade erst wurde bekannt, dass Franz Beckenbauer schon wieder in die Klinik musste. Vor 14 Monaten unterzog er sich einer Herz-OP und bekam mehrere Bypässe gelegt.

Nach „Bild“-Informationen handelt es sich bei dem zweiten Eingriff nur um eine routinemäßige Nach-Operation. Doch Beckenbauer sagte sogar kurzfristig seine Teilnahme beim „Eagles Präsidenten Gold Cup“ in Griechenland ab – per SMS am Abreisetag!

„Franz Beckenbauer sieht gut aus, will sich aber schonen“, heißt es aus seinem Freundeskreis. Geht es dem 72-Jährigen etwa schlechter, als er zugeben möchte? Hoffentlich ist bei der Operation alles gut gelaufen und der ehemalige Profi-Sportler ist bald wieder richtig fit!