Franziska Knuppe: Wölbt sich da ein Babybauch?

Wölbt sich da etwa ein kleines Bäuchlein? Bei den gestrigen „About You“-Awards in Hamburg war auch die wunderbare Franziska Knuppe mit von der Partie. In einem eleganten, eng anliegenden Kleid hat das gertenschlanke Model mal wieder eine tolle Figur gemacht und vielleicht sogar ein kleines Geheimnis verraten? Den wenn man genau hinschaut, scheint sich ein kleiner Babybauch unter ihrem Kleid abzuzeichnen. Oder handelt es sich nur um eine optische Täuschung und der Bildschirm schummelt eine Rundung dorthin, wo gar keine ist? Schließlich wird das Model nicht so ein figurbetontes Kleid anziehen, wenn sie einen Babybauch verstecken will.

Franziska Knuppe verzeiht keinen Betrug

Franziska Knuppe bei den "About You"-Awards in Hamburg

Ist Franziska Knuppe wirfklich wiede schwanger?

Und siehe da, tatsächlich war der Bildschirm schuld. Der hat Franziska Knuppe, die bereits seit Mutter 2007 Mutter einer Tochter ist, tatsächlich eine Miniwölbung in die Körpermitte geschummelt. Denn wie man auf anderen Bildern ganz klar erkennt, wölbt sich da überhaupt gar nichts. Man kann also davon ausgehen, dass Franziska Knuppe nicht schwanger ist, zumindest ist nichts zu erkennen. Schade eigentlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ob Franziska Knuppe und ihr Mann noch Kinder planen, oder die Familienplanug bereits abgeschlossen ist, ist nicht bekannt.