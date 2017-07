Französische Sängerin Barbara Weldens stirbt auf der Bühne!

Es sollte ein toller Auftritt auf einem Festival werden, doch der nahm ein tragisches Ende für die französische Sängerin Barbara Weldens. Sie brach bei ihrem Konzert auf der Bühne zusammen und starb! Sie wurde nur 35 Jahre alt.

Photo de Myriam mye Posted by Barbara Weldens on Samstag, 4. Februar 2017

Erlitt Barbara Weldens einen Stromschlag?

Barbara Weldens stand in einer Kirche in einem kleinen Dorf von Goudron auf der Bühne, bevor sie einen Herzstillstand erlitt. Doch was war passiert? Wieso brach Barbara Weldens so plötzlich zusammen? Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, doch in verschiedenen Medien soll die Rede von einem Stromschlag sein.

Barbara Weldens wollte richtig durchstarten!

Erst in diesem Jahr brachte Barbara Weldens ihre erste Platte raus und gewann den Newcomer-Award "Jacques Brel Young Talent". Die 35-Jährige wollte endlich richtig durchstarten. Doch der fruchtbare Schicksalsschlag riss die junge Frau urplötzlich aus dem Leben...