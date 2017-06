Frau (19) von Zug überrollt und hat überlebt!

In Indien hat sich ein schockierender Unfall ereignet, der glücklicherweise gut ausging: In Mumbai ist eine Frau, die zu ihrem Bahnsteig wollte, über die Gleise gelaufen. Dabei wurde sie von einem Güterzug erfasst – und hat das überlebt!

Die Frau hatte Kopfhörer im Ohr und hat den heranfahrenden Zug nicht gehört. Sie stürzte daraufhin und lag auf den Gleisen – nur weil sie liegen blieb, hat sie den Unfall wie durch ein Wunder überlebt. Sie hat leichte Verletzungen an Kopf, Augen und Lippen davongetragen.

„Ich überquerte die Schienen, als ich plötzlich den Zug sah. Ich war erstaunt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich weiß nicht was passiert ist. Als ich aufwachte, war ich im Krankenhaus“, sagte die Frau dem TV-Sender NDTV. Künftig will sie ohne Kopfhörer an den Bahnhof gehen, verriet sie weiter.