Frau entsorgt ihren Hund weil er verletzt ist

Ein 3-jähriger Rüde wurde in Zwickau von seinem Frauchen entsorgt, weil er bei einem Autounfall verletzt wurde. Das örtliche Tierheim kümmert sich nun um den Vierbeiner. Die Besitzerin wurde zu einer Geldstrafe von 520 Euro oder einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verklagt.

Die Frau wollte keine Tierarztkosten zahlen

Als der Rüde sechs Monate alt war, transportierte ihn seine Besitzerin in ihrem Fahrradkorb an einer befahrenen Straße. Aus Neugier sprang der Hund heraus, rannte auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Anstatt mit dem verletzten Vierbeiner einen Tierarzt aufzusuchen, entschloss sich die Besitzerin dazu, ihren Hund im Tierheim abzugeben. Im Tierheim gab sie an, den Hund gefunden zu haben.

Die Frau wurde durch "Facebook" überführt

Da die Besitzerin ebenfalls den Unfall verheimlichte, konnten erst später die inneren Verletzungen des Hundes diagnostiziert werden. Dabei litt er unter mehreren Knochenbrüchen im Becken- und Rippenbereich. Durch einen "Facebook"-Post des Tierheims, konnte die Besitzerin schließlich überführt werden. Das Tierheim wollte mit dem Social Media Aufruf den Besitzer des Rüden ermitteln. Die Frau wurde nun zu einer Geldstrafe von 520 Euro oder vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.