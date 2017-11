Frau (48) gibt Fremdem (20) im Flugzeug einen Blow-Job

Diese zwei Passagiere der Flugline "Delta Air Lines" haben sich wohl auf Anhieb besonders gut verstanden: Auf einem vier-Stunden-Flug von Los Angeles nach Detroit gab eine Frau (48) ihrem 20-Jährigen Sitznachbarn einen Blow-Job - und das vor den Augen der übrigen Flug-Gäste.

Nach Angaben der "Washington Post" waren beide Passagiere am Sonntag auf dem Weg nach Detroit, um dort einen Anschlussflug zu bekommen. Er wollte nach Miami, sie nach Nashville in Tennessee. Wieso also nicht noch ein bisschen Spaß miteinander haben, bevor sich die Wege trennen, müssen die beiden sich wohl gedacht haben.

Die Frau befriedigte den 20-Jährigen vor den Augen von Kindern und Senioren

Mitten im Flieger soll die 48-Jährige begonnen haben, den 20-Jährigen oral zu befriedigen. Mit im Flugzeug: Kinder, Familien, Senioren. Doch das schien dem Pärchen egal gewesen zu sein.

Die Ermittlungen in der Sache soll, dem Zeitungsbericht zufolge, nun sogar das FBI aufgenommen haben. Die Bundesbehörde sei zuständig, da sich der Vorfall im öffentlichen Luftraum ereignet habe.

Es wird ermittelt, ob es sich nur um eine Ordnungswidrigkeit oder sogar um eine Straftat handelt. Das entscheidet dann auch über die Härte der Strafe, die die Frau und den Mann erwartet.