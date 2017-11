Frau kracht mit Auto in Klassenzimmer - 2 tote Kinder!

Schock in einer Schule: Eine Frau ist mit ihrem Auto in ein Klassenzimmer in Sydney gerast. Zwischen den Schulbänken kam das Fahrzeug zum Stehen, wie die „Sydney Morning Herald“ berichtet.

Bei dem tragischen Unfall wurden zwei Jungen im Alter von 8 Jahren getötet. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass weitere Kinder bei dem Crash im Bundesstaat New South Wales verletzt wurden. Darunter befinden sich auch 5 Schwerverletzte, die sofort in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Vor Ort wurden 18 weitere Schüler behandelt, welche leichte Verletzungen davongetragen haben. Die Frau ist mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und sei in das Schulgebäude gerast. Es wurde ein Alkohol- und Drogentest angeordnet – die Ergebnisse stehen jedoch noch aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt und dass die Frau nicht absichtlich in das Gebäude gefahren ist.