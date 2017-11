Frau treibt tot in öffentlichem Schwimmbecken

Eine 39-Jährige ist am Donnerstag aus einem Schwimmbecken in einem Schwimmbad in Potsdam geborgen wurden. Dies teilte der Polizeisprecher am Montag der Öffentlichkeit mit. Die Todesursache ist nach wie vor unklar. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" und die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichteten über den tragischen Todesfall.

Die Frau wurde tot im Schwimmbecken entdeckt

Die 39-Jährige wurde am Donnerstag tot in einem Schwimmbecken entdeckt. Warum die Frau starb ist noch unklar. Es soll allerdings keine Anzeichen von Fremdeinwirkung geben. Um die Umstände zu klären, wurde nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Sport- und Freizeitbad eröffnet wieder im Juni.