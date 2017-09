Frau will Baby töten und mischt Gift in abgefüllte Muttermilch

Unfassbar! Eine Frau wollte das Baby ihres Bruders töten und hat Gift in abgefüllte Muttermilch gemischt!

Die kleine Familie wollte nur für kurze Zeit bei Sarai R. und ihrer Großmutter leben. Dann blieben sie aber länger dort – das war für die Frau offenbar zu viel und griff zu drastischen Mitteln. Um ihren Bruder und sein Baby loszuwerden, wollte sie Schlaftabletten in die Muttermilchfalsch füllen.

Den grausamen Plan kündigte sie zuvor in Textnachrichten an. Ihre Großmutter entdeckte die schockierenden Nachrichten. Deshalb konnte die grauenvolle Tat in letzter Sekunde verhindert werden. Die Großmutter hat zwei Muttermilchflaschen im Kühlschrank entdeckt, welche verfärbt waren – die Großmutter soll die Flaschen sofort genommen haben. Das Kind hatte davon glücklicherweise noch nichts getrunken.

Das Baby wurde im Krankenhaus untersucht. Später kam heraus, dass das Gift ausgereicht hätte, um das Baby zu töten. Die Frau befindet sich derzeit auf der Flucht und soll sich abgesetzt haben.