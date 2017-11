Frost-Hammer: Jetzt wird es richtig kalt in Deutschland

Frost-Hammer: Jetzt wird es richtig kalt in Deutschland

Mit dem November hält die Kälte Einzug in Deutschland. Das ungemütliche Wetter hat das Land fast vollständig fest im Griff. Zu Regen und einer dicken Wolkendecke kommt in diesen Regionen jetzt auch noch Nebel und Frost. An den Küsten ist mit starkem Wind und teilweise stürmischen Böen zu rechnen.

Von Nordwest bis Südost sind Tiefstwerte von 11 bis 2 Grad zu erwarten. Am Alpenrand und im schwäbischen Bergland soll es lokal sogar Frost geben. Im Süden und in den Alpentälern wird am Donnerstag Frost bis zu minus 1 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders für Autofahrer ist da Vorsicht geboten.

Frost-Herbst droht: So kalt wird es jetzt wirklich!

Nur in der Südhälfte gibt es heitere Aussicht. Hier bleibt es meist trocken, und teilweise kommt sogar die Sonne durch. Der Wind weht mäßig.