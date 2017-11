Frost-Schock: Wetterwarnung in Deutschland!

Der Winter ist in Deutschland da! Es wird sogar so kalt, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterwarnung herausgegeben hat.

In der Nacht sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Und auch am Morgen war es mit Minus 1 Grad in vielen Regionen richtig kalt. Der DWD warnt sogar vor Frost. Auch in der kommenden Nacht muss erneut mit Frost gerechnet werden. Die Straßen und Wege können dadurch sehr glatt sein.

Das ist derzeit aber nicht die einzige Gefahr: Es wird auch vor heftigen Neben gewarnt. Besonders in Norddeutschland muss mit geringen Sichtweiten gerechnet werden. In den kommenden Tagen wird es wieder etwas milder.

In der nächsten Woche droht dann möglicherweise ein richtiger Wintereinbruch. Die Temperaturen steigen dann tagsüber sogar kaum über 0 Grad. Bei Niederschlägen muss dann mit Schnee bis ins Flachland gerechnet werden.