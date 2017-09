Fünf Männer missbrauchen Mädchen in Hamburg!

Eine fuchtbare Tat ereignete sich am Bramfelder See in Hamburg! Fünf unbekannte Männer vergewaltigten ein 23-jähriges Mädchen in den Grünanlagen!

Das Mädchen wollte fliehen

Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am 4. September gegen 1 Uhr Nachts zu dem Vorfall. Doch erst jetzt erstattete die junge Frau Anzeige. Die 23-Jährige soll auf einer Parkbank gesessen haben, als sie Stimmen von Männern hörte, die näherkamen. Das Mädchen wollte weggehen, doch sie wurde von den Männern umringt und zu Boden geworfen. Danach vergriffen sie sich an ihr und vergewaltigten sie.

Die Polizei fahndet nach den Männern

Jetzt fahndet die Polizei nach den Männern. Sie sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und eine Größe zwischen 1,70 und 1,80 Metern haben. Die Täter sprachen möglicherweise in bulgarischer, rumänischer oder russischer Sprache.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/4286-56789 zu melden.