Fürstin Charlene: Hatte sie eine Fehlgeburt?

Als Fürstin Charlene ihre Zwillinge bekam, war sie überglücklich. Doch was ihre Verwandte nun öffentlich in einem Interview verrät, ist wirklich erschütternd.

Christa Mayrhofer-Dukor ist eine Cousine von Fürstin Gracia Patricia und war im Palast stets ein gern gesehener Gast. Im Gespräch mit GlücksPost verriet sie nun, dass Charlene eine Fehlgeburt erlitten hat. "Leider hat sie ja ein Kind verloren, aber glücklicherweise dann die Zwillinge bekommen", erklärt die 74-Jährige. "Sie hatte eine Fehlgeburt, ja. Details weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Kind nicht zur Welt gekommen."

LAUT PALAST HANDELT ES SICH UM EINE FEHLINFORMATION

Haben Charlene und Albert wirklich diese schreckliche Erfahrung machen müssen? Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass sie in letzter Zeit Eheprobleme haben. "Neue Post" fragte im Palast nach und erhielt die Antwort, dass es sich um eine Fehlinformation handle. Mehr wolle man momentan nicht dazu sagen. Doch warum sollte Christa etwas so furchtbares behaupten, wenn nichts an der Sache dran ist?