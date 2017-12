Fußballer Horst Blechinger ist tot

Große Trauer in der Fußballwelt: Ex-Schalke-Star Horst Blechinger ist tot. Wie unter anderem der Donaukurier berichtet, verstarb der Sportler im Alter von 77 Jahren.

Wie heute bekannt wurde, ist Horst Blechinger am Dienstagabend verstorben. (ldm) Posted by donaukurier on Donnerstag, 30. November 2017

Horst Blechinger starb im Alter von 77 Jahren

Wier berichtet wird, starb Horst Blechinger an den Folgen einer schweren Krankheit in einem Krankenhaus in Ingolstadt. Der Ex-Profi-Fußballer hinterlässt eine Frau, drei Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel.

Horst Blechinger wurde 1960 endeckt

1960 wurde Horst Blechinger vom ESV Ingolstadt endeckt. 1966 schaffte er den Sprung in die Bundesliga. Er spielte für den FC Schalke 04. "Dort schätzte man mich, weil ich immer alles gegeben habe. In der Glückauf-Kampfbahn zu spielen, das war der Wahnsinn", erklärte er einst in einem Interview.