Sie waren so eine süße Familie, doch jetzt ist alles aus! Fußballer James Rodríguez und seine Frau Daniela Ospina haben sich nach über sechs Jahren Ehe getrennt.

James Rodríguez und Daniela Ospina waren knapp 10 Jahre ein Paar

2008 lernte sich das Paar kennen und lieben. Ihr Glück wurde von ihrem gemeinsamen Töchterchen Salomé gekrönt, die vor vier Jahren zur Welt kam. Doch jetzt ist plötzlich Schluss! Nach über sechs Jahren Ehe haben sich die beiden getrennt.

Nun machte die kolumbianische Volleyball-Nationalspielerin die Neuigkeit bei Instagram öffentlich.

Ein Beitrag geteilt von Dani Salomé (@daniela_ospina5) am 27. Jul 2017 um 8:49 Uhr

James Rodríguez: Trennung wegen Distanz

Doch was hat zum Liebes-Aus zwischen James Rodríguez und Daniela Ospina geführt. Die Distanz ist Schuld! Der Kicker lebt bereits seit Jahren in Europe, Daniela hingegen wohnt weiterhin in der kolumbianischen Stadt Medellin. Die beiden trennen 9000 Kilometer. Da kam die Liebe am Ende zu kurz...