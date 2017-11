Fußballer Joel Lobanzo stirbt im Alter von 17 Jahren

Große Trauer um den jungen Nachwuchs-Kicker Joel Lobanzo. Der Sportler starb völlig unerwartet im Alter von 17 Jahren. Er bekam mitten beim Training eine Herzattacke!

Rest in peace Joël Lobanzo pic.twitter.com/UEYu4fUFl2 — Kyeremeh (@Gyamfithirtytwo) 2. November 2017

Joel Lobanzo: Plötzliche Herzattacke

Wie unter anderem "Sun" berichtet, brach Joel Lobanzo beim Training der U 19-Mannschaft Royal Antwerpen auf einmal zusammen. Rettungskräfte versuchten den 17-Jährigen auf dem Platz wiederzubeleben. Doch der Zustand des Fußballers war kritisch. Nach den ersten Maßnahmen wurde er sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch für den Sportler gab es keine Rettung mehr.

Joel Lobanzo: Seine Mannschaft nimmt Abschied

Der Tod von Joel Lobanzo ist für die ganze Fußballwelt ein Schock! Seine Mannschaft Royal Antwerpen nimmt voller Trauer Abschied von dem großen Talent. "Heute Nacht starb der 17-jährige Joel Lobanzo an einem Herzstillstand, den er am Dienstagabend erlitt. Unser tiefstes Mitgefühl an die Familie und Freunde von Joel", schreiben sie bei Facebook.