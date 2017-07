G20-Ausschreitungen: Lage am Millerntorplatz spitzt sich zu

Erneut Ausschreitungen im Zuge der G20-Proteste in Hamburg.

Während nach dem offiziellen Ende des G20-Gipfels die ersten Politiker, unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump, die Stadt bereits wieder verlassen haben, scheinen die von Unruhen und Gewaltausbrüchen begleiteten Proteste weiter anzuhalten.

Wie die Hamburger Polizei nun verlautete, spitzt sich die Lage rund um eine Abschlusskundgebung am Millerntorplatz derweilen zu, nachdem Einsatzkräfte von Demonstranten mit Flaschen beworfen wurden. Auch Waaserwerfer seien mittlerweile im Einsatz.

Von Seiten der Polizei wurden in diesem Zusammenhang mehrere Festnahmen bestätigt, auch verletzte Einsatzkräfte wurden gemeldet.

Es liegen inzwischen Meldungen über mehrere Festnahmen und verletzte Einsatzkräfte vor. #G20HAM17 https://t.co/BNleiE2B9J — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8. Juli 2017

Besorgniserregende Entwicklungen gab es auch vom Aufzug "G20 - not welcome" zu berichten: Laut einer Pressemitteilung der Polizei kam es bei dem Aufzug am Nachmittag erneut zu Vermummungen und teils aggressiven Angriffen mit Fahnenstangen und Tritten auf Polizisten, wobei die Täter unerkannt fliehen konnten.

Nach der schockierenden Bilanz der gestrigen Ausschreitungen meldete sich inzwischen Kanzlerin Angela Merkel zu Wort und stellte den Opfern von G20-Gewalt Entschädigungen in Aussicht.