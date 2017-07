G20-Entspannung: Polizei gibt teilweise Entwarnung

Gute Nachrichten aus Hamburg!

Nach Tagen voller Krawalle und gewaltsamer Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in der Hansestadt scheint sich die Lage jetzt endlich zu entspannen.

Nachdem am Nachmittag innerhalb der "G20 - not welcome"-Demonstration noch aggressive Angriffe auf Einsatzkräfte am Millerntorplatz verzeichnet wurden, gab die Polizei Hamburg per Twitter jetzt vorsichtig Entwarnung und erklärte, dass die Situation mittlerweile friedlich sei.

In einem Tweet wurde in diesem Zusammenhang sogar von "Volksfeststimmung" gesprochen, auch an den Landungsbrücken herrsche jetzt "gelöste Stimmung".

Nach Angela Merkel und Bürgermeister Olaf Scholz nutzten nun auch zahlreiche Bürger die entspannte Stimmung, um sich bei den Einsatzkräften für ihren pausenlosen Einsatz zu bedanken.

Den Opfern der G20-Gewaltausbrüche versprach Olaf Scholz derweil schnelle Hilfe, schon in den nächsten Tagen sollen Entschädigungen auf den Weg gebrach werden.