G20-Proteste: Erneut Krawalle in der Nacht zu Sonntag

Erneut schwere Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg.

Auch nach dem offiziellen Ende des Gipfels kam es in der Nacht zu Sonntag in mehreren Stadtteilen, darunter auch im Schanzenviertel, zu heftigen Krawallen.

Wie die Hamburger Polizei vermeldete, wurden in Billstedt, Hamm und Altona mehrere Fahrzeuge demolierte oder in Brand gesetzt.

In der Hamburger Schanze kam es auch in dieser Nacht wieder bis in die frühen Morgenstunden zu Ausschreitungen, in denen Randalierer Steine und Flaschen auf Polizisten warfen und Müllberge oder PKWs anzündeten.

Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und teils schwer bewaffneten Spezialeinsatzkräften, die jedoch nicht in die Situation eingriffen, gegen die Krawalle vor.

Für 13 Uhr kündigte die Hamburger Polizei eine Pressekonferenz zur Bilanz über den G20-Gipfel an.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte inzwischen auf die dramatischen Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel und will sich in Hamburg persönlich ein Bild der Lage machen.