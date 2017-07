G20-Razzia: Polizisten gehen gegen den Schwarzen Block vor

Während die wichtigsten Staatsoberhäupter in Hamburg über die Welt diskutieren, herrscht auf den Straßen schreckliches Chaos. Meterhohe Flammen, Plünderungen und Gewalt hielten die Polizei vor allen Dingen in der vergangenen Nacht auf Trab.

Nun gehen die Polizisten gezielt gegen den „Schwarzen Block“ vor, der gestern stundenlang im Hamburger Schanzenviertel wütete. Am Morgen stürmten Einsatzkräfte eine Wohnung im Stadtteil St. Pauli, in dem sich laut „Bild“ die Anführer der linken Szene aufhalten sollen. „Die Lage ist noch nicht zu Ende. Die Gewalttäter sind noch immer in der Stadt", verkündete Hamburgs Innensenator Andy Grote.

Insgesamt gab es in den letzten Tagen 143 Festnahmen und 122 Ingewahrsamnahmen. Auch heute haben sich in Hamburg wieder tausende Demonstranten versammelt. Bleibt zu hoffen, dass sich die schrecklichen Gewalt-Exzesse der letzten Nacht nicht wiederholen werden.