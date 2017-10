Gabrielle Union: "Ich hatte neun Fehlgeburten."

Rote Teppiche, Filmpremieren und die schönsten Kleider - das Leben von Hollywoodstars wie Gabrielle Union wirkt wie ein wahrgewordener Traum. Doch der Schein trügt! In ihrem neuen Buch "We're Going to Need More Wine" bricht Gabrielle Union ihr Schweigen. Denn auch wenn sie als Filmstar gefeiert wird, privat musste sie das Schlimmste erleben, dass man sich als Frau vorstellen kann!

Gabrielle Union wünscht sich ein Baby

Gabrielle Union wünscht sich unbedingt Nachwuchs. Doch der Traum geht einfach nicht in Erfüllung. Ganz offen schreibt sie in dem Buch über ihre mögliche Unfruchtbarkeit und die in vitro-Behandlungen, die bisher erfolglos waren. Und es ist noch schlimmer."Ich hatte acht oder neun Fehlgeburten. Drei Jahre lang war mein Körper ein Gefangener meines Wunsches schwanger zu werden - entweder ich stand kurz vor einer In-vitro-Fertilisation, ich war mitten drin, oder kam gerade aus einem gescheiterten Versuch", so Gabriel Union offen. Eine belastende Situation für die 44-Jährige.

Gabrielle Union versucht es weiter

Auch der Gang zum Arzt ist für Gabrielle Union immer wieder eine echte Herausforderung. „Einmal im Monat sehe ich aus, als wäre ich im zweiten Trimester schwanger, weil mein Bauch aufgebläht ist. Dann folgt die Frage und die Gerüchte und wenn ich dann zum Arzt gehe fühle ich mich wie ein Geheimagent, weil ich es nicht ertragen kann, dass die Menschen wieder anfangen zu spekulieren", so die Schauspielerin.

Doch sie und ihr Mann nehmen die ganzen Strapazen auf sich. Sie wollen ihren Wunsch noch nicht aufgeben.