Gal Gadot: "Wonder Woman" ist zum zweiten Mal Mutter geworden

"Und dann waren wir vier.... Maya ist hier. Ich fühle mich so gesegnet und bin dankbar für all die Wunder in meinem Leben", verkündet Schauspielerin Gal Gadot die Geburt ihrer zweiten Tochter auf Instagram. Mit Ehemann Yaron Versano ist sie bereits seit neun Jahren verheiratet.

Vor fünf Jahren brachte Gal Gadot die kleine Alma zur Welt, die heute stolz den Kinderwagen mit ihrer kleinen Schwester schiebt. Die kleine Alma war auch bei den Dreharbeiten für "Wonder Woman" und den damit verbundenen Auftritt in "Batman v Superman" immer dabei. "Meine Mutter und meine Tochter reisen mit mir. Wenn ich am Set bin, passt meine Mama auf Alma auf und das gibt mir Sicherheit", verriet die heutige zweifach-Mutter Mail Online.

Zweifach-Mama Gal Gadot ist die große Superheldenhoffnung

Im Juni läuft "Wonder Woman" im Kino an. Das Filmstudio Warner Bros. und DC-Comics setzen große Hoffnungen in Gal Gadot als Superheldin. Während Konkurrent Marvel einen Erfolg nach dem anderen im Kino mit dem zusammenhängenden Marvel-Universum (Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Ant-Man, Avengers etc.) feiert, wurden "Batman v Superman" und das Bösewicht-Ensemble "Suicide Squad" von den Kritikern gnadenlos verrissen. Immerhin die Einspielergebnisse waren in Ordnung, wenngleich sie auch nicht die Erwartungen des Studios erfüllten.