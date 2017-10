„Game of Thrones“-Star Sophie Turner & Joe Jonas sind verlobt

Seit etwa einem Jahr sind „Games of Thrones“-Star Sophie Turner und Sänger Joe Jonas ein Paar. Zunächst hielt man ihre Beziehung nur für einen kurzzeitigen Flirt, auch weil sie sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit blicken ließen. Doch jetzt zeigen sie der ganzen Welt wie ernst es ihnen miteinander ist. Joe hat seiner Freundin einen Antrag gemacht und ihr einen dicken Klunker an den Finger gesteckt – die Zwei sind nun verlobt!

Stolz verkünden sie die guten Nachrichten auf ihren Instagram-Accounts. Sowohl Joe als auch Sophie teilen dasselbe Foto, auf dem ihre übereinander gelegten Hände zu sehen sind. An Sophies Finger steckt der funkelnde Verlobungsring. „Ich habe Ja gesagt“, schreibt sie überglücklich.

I said yes. Ein Beitrag geteilt von Sophie Turner (@sophiet) am 15. Okt 2017 um 10:39 Uhr

Sieht ganz danach aus als sei es der 21-jährigen gelungen den einstigen Herzensbrecher Joe zu zähmen. Sie hat schon viele berühmte Vorgängerinnen: Taylor Swift, Demi Lovato und Gigi Hadid zählen unter anderem zu Joes Ex-Freundinnen. Doch keine von ihnen scheint es dem ehemaligen Boyband-Star so angetan zu haben wie Sophie. Bleibt abzuwarten, ob das Paar bald auch mehr Details zur Hochzeitsplanung verrät.