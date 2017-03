Ganz gelassen: Daniela Katzenberger findet ihre Hater amüsant

Sie ist Deutschlands wohl bekannteste TV-Blondine und nicht nur aus dem Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken: Daniela Katzenberger.

Doch während die einen gar nicht genug von der Katze und ihrer unkonventionellen Art bekommen können, scheinen andere da weniger begeistert zu sein - ein Umstand, der Daniela Katzenberger nur ein dickes Schmunzeln entlocken kann!

Denn wie die Blondine jetzt auf Facebook verriet, lassen sie gemeine Hater-Kommentare nicht nur kalt - sie findet sie sogar äußerst amüsant!

Auf ihre teils lautstarken Kritiker angesprochen, erklärte die Katze jetzt ihre sehr gelassene Taktik, mit fiesen Sprüchen umzugehen:

"Hass erfordert auch Interesse", erklärt Daniela und fährt fort:

"Am Ende des Tages interessieren sich die Leute ja doch für mich ... auch wenn sie mich hassen. Klingt komisch, ist aber so. Willst du wissen, was ich darüber denke? Ich bin amüsiert!"

Facebook / Daniela Katzenberger

Eine wirklich entspannte Einstellung, mit der Daniela vielen Hatern wohl einen Strich durch die Rechnung machen dürfte - denn eins ist schließlich klar, über reichlich Aufmerksamkeit dürfte sich die Katze immer freuen!